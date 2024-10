Schiaparelli Primavera Estate 2025 | Future Vintage

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 1 ottobre 2024) «All’inizio di questa collezione, abbiamo deciso che avremmo creato abiti non solo per i nostri clienti, ma anche per le loro figlie e nipoti. Lo chiamo» ha dichiarato Daniel Roseberry, direttore creativo di, per raccontare la sua collezione. Leggi anche › Ritorno a Parigi. Il calendario della Paris Fashion WeekL’ipirazione per i capi dai colori brillanti e vibranti arriva dai quadri di Mondrian, affiancati da stampe animalier, tessuti leggeri, forme semplici e ariose. Una collezione pensata «per vestire le nostre clienti per ogni occasione della prossima, sia per viaggiare, sognare ad occhi aperti, andare in crociera o semplicemente lavorare».