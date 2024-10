Salerno Giornata mondiale della salute mentale | la tavola rotonda sul fenomeno degli Hikikomori

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 1 ottobre 2024) In vista, il prossimo 9 ottobre 2024, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Comune di, si terrà la: “e rifiutocura”. Laè organizzata dalla Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” e dall’Associazione “Italia”. GliIl tema, come si evince chiaramente dal titolo scelto dagli organizzatori, sarà quello, disagio adattativo sociale che affligge un numero sempre maggiore di giovani: si stimano almeno 150 mila casi solo in Italia. Un disagio che colpisce soprattutto giovani intelligenti e senza problemi di rendimento scolastico, con accentuata sensibilità e spesso soggetti ad atti di bullismo. Si prevede che ilpossa coinvolgere una gran parte di giovani nei prossimi decenni.