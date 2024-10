Roma droga e cellulari nel carcere di Rebibbia | 41 a rischio processo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quarantuno persone indagate, tra cui agenti della penitenziaria, un medico ed alcuni parenti di detenuti, rischiano ildopo la chiusura delle indagini di un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia della procura diaccusati di reati associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di. Le indagini sono state condotte dagli investigatori della polizia Penitenziaria e da quelli del commissariato di polizia di Stato i Tivoli. Secondo gli inquirenti, un agente della penitenziaria in servizio nel penitenziariono diÂ, avrebbe fatto entrare nel, dietro il pagamento di 300 euro, alcune dosi di sostanza stupefacente. Inoltre, dagli atti d’indagine, è emerso che alcuni detenuti avevo a disposizione telefoni, in miniatura, con i quali parlavano con l’esterno.