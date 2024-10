PS5 | un bug ha causato la comparsa delle pubblicità nella dashboard Sony l’ha già risolto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024)hail bug che aveva fatto spuntaredi PS5, decisamente fastidiose, che avevanoil malcontento di una nutrita fetta di fan. In seguito alla segnalazione dei fan dellapiuttosto sospetta di non pocheall’interno della home di PlayStation 5, Daniel Hiatt, senior product manager di PlayStation, ha rassicurato i fan furiosi per questa inaspettata novità, affermando che tutta questa situazione in realtà dipendeva esclusivamente da un bug riguardante la sezione Notizie Ufficiali. Poco dopo la condivisione di questo messaggio, l’account X ufficiale di PlayStation ha rivelato di averil problema tecnico di cui sopra, facendo di conseguenza tornare come prima la sezione Notizie Ufficiali di PS5, rendendola di conseguenza decisamente meno carica di video,e foto dei giochi rispetto a prima.