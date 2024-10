Osanna | Allarmismo da parte dei dipendenti di Opera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 - "Non capisco francamente il problema perché da subito abbiamo assicurato la clausola sociale, quindi chi effettivamente lavora sarà riassorbito tramite clausola sociale. E' un iter che abbiamo già fatto in tutti i musei a cominciare da quelli romani, dal Colosseo al museo nazionale romano, quindi francamente l'mi sorprende, mi sorprende che i toni un po' si sollevano come se danostra non ci sia un'attenzione ai lavoratori". A dirlo è il direttore generale dei Musei nazionali al ministero della Cultura, Massimo, commentando la preoccupazione dei lavoratori di, società di servizi museali in appalto, a margine di un evento in città.