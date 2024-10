Omicidio Viadana oggi l’autopsia di Maria Campai Il 17enne resta in carcere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2024)all’ospedale Carlo Poma di Mantova si svolgesul corpo di, la 42enne di nazionalità rumena uccisa ada unlo scorso 19 settembre. Come ha dichiarato ieri il giovane nel colloquio di un’ora e mezza con il gip, l'avrebbe uccisa dopo aver simulato una mossa da wrestling. “L’ho uccisa a mani nude, è durato tutto pochi secondi”, ha detto il ragazzo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato e degli elementi indiziari raccolti, il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare nelminorile Beccaria di Milano, non accogliendo la richiesta dei legali del minore, gli avvocati Valeria Bini e Paolo Antonini, che avevano chiesto il trasferimento in una comunità.