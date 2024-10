Museo Byron e del Risorgimento a Ravenna quando apre | le date

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Mentre cresce sempre più l’attesa per l’apertura dele del, è stata definitivamente fissata la data di inaugurazione, che sarà venerdì 29 novembre per l’anteprima con la stampa e nelle due giornate di sabato 30 novembre e domenica primo dicembre con l’apertura libera dei visitatori. In particolare, per venerdì 29 è in programma un evento speciale cui prenderanno parte il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di, che ha promosso e realizzato il, Ernesto Giuseppe Alfieri; il presidente della Cassa diAntonio Patuelli, primo ideatore assieme allo stesso Alfieri e a Lanfranco Gualtieri, allora presidente della Fondazione. Sarà presente anche una nutrita rappresentanza dellaSociety, oltre che un componente della famiglia