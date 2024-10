Meret e Caprile che fatica fare i portieri del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il portiere del: il mestiere più faticoso del mondo. Eliariceve l’elogio di una leggenda, Dino Zoff. A Radio Rai ha detto che «si è presentato bene, per il poco che si è visto mi sembra che sia un ragazzo che può far bene. Arrivare lì, sostituirein squadra di vertice come il, vuol dire che la personalità ce l’ha. L’inizio è promettente». C’è chi, però, non ha lesinato critiche vedendolo “insicuro” nelle uscite. Non è mai facile per un estremo difensore poter ricevere l’amore incondizionato dei tifosi delo almeno della maggior parte di loro.vince l’Oscar della caccia all’uomo nonostante sia campione d’Italia e l’anno scorso è stato uno tra i tanti che ha commesso errori in una stagione sbagliata.