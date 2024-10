Mamma accompagna i figli a scuola e poi muore | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Social.e poi. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Una donna dopo averto iè morta. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. ( dopo le foto) Leggi anche: Devastante schianto tra camion e furgone: il terribile bilancio Leggi anche: Terribile incidente in bus: morte decine di persone tra alunni e insegnanti Leggi anche: Maxi incidente sulla Statale: auto diventano cumuli di lamiere Leggi anche: Terribile tragedia: si schianta in scooter contro motocarro, 15enneNapoli,investita e uccisa da un’auto: i fatti Unaè stata investita e uccisa da un’auto nella mattina del 1 ottobre a Napoli, precisamente in via Brin, strada di accesso al centro della città.