Maltempo inizia ottobre e arriva un ciclone con piogge | le previsioni della settimana

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) –con nuove perturbazioni atlantiche. Il bel tempo con cui è finito Settembre non durerà molto: con l'inizio del mese diritornano lesu buona parte del Paese, adre dal Centro-Nord. Insomma, sarà un mese pienamente autunnale, diversamente da come è successo negli ultimi anni in cui queste settimane L'articolouncon: leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.