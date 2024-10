Louis Vuitton Cup i risultati di Luna Rossa in finale l’1 ottobre

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Incredibile colpo di scena per. Un improvviso guasto al termine del primo lato di bolina ha compromesso gara-7 delladiCup, chiudendo anzitempo la prima regata del giorno. Subito dopo essere entrato nel gate e aver superato la boa, lo scafo è caduto dai foil e ha impattato violentemente di prua sull'acqua. Il colpo ha fatto volare alcuni pezzi in mare, aprendo uno squarcio sulla coperta. Ancora da capire l'entità del danno e soprattutto la causa, per cui si presume un guasto tecnico al software. È il quarto guaio di affidabilità per l'equipaggio azzurro dall'inizio della manifestazione, il secondo nel corso della. Ineos Britannia ha così controllato la corsa portandosi in vantaggio sul 4-3. La seconda regata è in programma per il pomeriggio.