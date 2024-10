L’omicidio di Garzeno Sette giorni di mistero Indagini affidate ai Ros

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Saranno i carabinieri del Ros di Roma, e in particolare l’Unità di Analisi del Crimine Violento, ad affiancare i carabinieri dei reparti territoriali nelleche, da quasi una settimana, stanno procedendo suldi Candido Montini, il pensionato ex vicesindaco di 76 anni, accoltellato nella sua abitazione di via Ai Monti, a Catasco di. Trovato mercoledì mattina da una coppia di vicini di casa, preoccupati per la mancata apertura del suo negozietto, secondo gli accertamenti del medico legale Giovanni Scola sarebbe stato ucciso nel pomeriggio precedente, martedì dopo la pausa pranzo, quando non aveva più riaperto la bottega che si trova a poca distanza dalla sua casa, senza però che nessuno lo notasse, fino alla mattinata successiva.