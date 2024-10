Le Forze del governo israeliano entrano in Libano Colpito anche un campo profughi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’IDF ha annunciato di aver iniziato degli attacchi mirati contro Hezbollah. Avvenutidei raid notturniin Siria Nelle ultime ore sono aumentate le escalation di attacchi trae Israele Israele emette un’operazione di terra in, le IDF hanno iniziato degli attacchi contro Hezbollah. Attaccata nella nottela Siria. Il portavoce dell’esercitoannuncia: ” Ci sono intensi combattimenti nelmeridionale, in cui i miliziani di Hezbollah stanno usando l’ambiente civile e voi come scudo umano per organizzare attacchi” Scrive così, in arabo, su X il colonello Avichay Adraee parlando ai cittadini di non spostare i propri veicoli dal nord al sud del fiume Litani #???? ?? ????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ??????? ??????? ?????? ????? ??? ???????.