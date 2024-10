L’autunno è Creattivo Le arti manuali in Fiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) BERGAMO È ormai tutto pronto per la versione autunnale di Creattiva, lainternazionale delleideata e organizzata da Promoberg, in programma dal 3 al 6 ottobre alladi Bergamo. Punto di riferimento per migliaia di appassionati, la kermesse, che trasformerà il capoluogo orobico nella capitale dell’handmade, si svilupperà tra gli stand di centinaia di imprese provenienti nella maggior parte dalle regioni italiane ma anche da diversi Paesi stranieri. All’interno dei 15mila mq di esposizione, si troverà davvero di tutto per creare con le proprie mani oggetti unici e originali. Non mancheranno le sezioni dedicate al ricamo, al patchwork, alla cucina creativa, alle lavorazioni con il feltro, alla pittura, passando per il mondo delle decorazioni, delle candele, delle composizioni floreali, dei saponi, dei giochi.