L’assoluzione nel giorno dell’addio | Ora lascio la casa in ordine Ho scritto per liberarmi dal peso

(Di martedì 1 ottobre 2024) "lain". Elio Franzini esce dal Tribunale di Milano e si avvia verso via Festa del Perdono per il suo ultimoda rettore. "Doppia liberazione": conferma, con una nota di sarcasmo. Da oggi prenderà le redini la rettrice Marina Brambilla, il processo di primo grado dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati si è chiuso ieri. Non ci sono state repliche da parte dei Pm, dopo due ore di camera di consiglio si è arrivati a sentenza. Rettore, come si sente? "Non solo sono stato assolto, ma con formula piena. E non perché il fatto non costituisce reato. Il fatto non sussiste proprio. Francamente ne sono sempre stato sicuro, ma il fatto che sia stato riconosciuto dal Tribunale mi toglie un. Esco a testa alta e felice. Spero di poter recuperare un po’ di serenità".