La Schedina pronta di Conference League del 3 ottobre | Le gare delle 21 | 00

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Tentativo di Colpo con 8 Partite Selezionate La serata di giovedì 32024, alle 21:00, sarà ricca di sfide nella, con 8in programma. Abbiamo preparato una proposta di scommessacon una quota complessiva molto alta, ideale per chi vuole puntare al “colpo grosso” o per chi preferisce giocare un sistema con la possibilità di includere errori. Vediamo insieme i pronostici selezionati! Le Partite e i Pronostici Selezionati Data Partita Pronostico Quota 03/10/2024 21:00 Chelsea – Gent Multigol 2-4 squadra casa 1.