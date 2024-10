La realizzazione di importanti opere pubbliche è stata al centro del dibattito del consiglio comunale di Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Ladialdeldeldi lunedì sera. L’assemblea nella sua interezza ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica per la dotazione di un nuovo parcheggio pubblico con annesso adeguamento della viabilità nella confluenza fra via dei Lorena e via Malatesta, con contestuale variante al Regolamento Urbanistico. “L’area individuata, di proprietà, ben si presta a quest’opera” ha dichiarato l’assessore Riccardo Marzi “la volontà è quella di dotarsi di un parcheggio capace di ospitare oltre 100 veicoli, che sia anche multifunzionale in grado di accogliere fiere e mercati, e che sia collegato tramite un sottopasso pedonale a Piazza della Repubblica e quindi Porta Fiorentina.