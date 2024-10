La morte di Nasrallah solleva dubbi sulla sicurezza di Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Come riportano alcune fonti vicine al Cremlino, l'uccisione di Hassane altri leader di Hamas e di Hezbollah considerati per anni "intoccabili" ha fatto preoccupare non solo la leadership politica di Teheran ma anche Mosca. La brillante operazione dell'aviazione israeliana del venerdì scorso alla periferia di Beirut, hato questioni inquietanti anche tra le mura del Cremlino.è davvero al sicuro dentro il suo bunker nel monte Jamantau?Davvero può continuar a ricattare l'occidente con le armi nucleari rimanendo tranquillo per la propria incolumità ?Clicca qui per vedere il video completo sul canale YouTube di TommyN.D.