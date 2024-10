Juventus rifinitura pre-Lipsia | tre calciatori out

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Laè reduce dalla vittoria in campionato contro il Genoa e si avvicina alla partita di Champions League contro ilcon grande fiducia. Il tecnico Thiago Motta dovrà fare i conti con qualche defezione. I tedeschi, attualmente terzi in Bundesliga e imbattuti dopo cinque giornate di campionato, sono un osso durissimo anche per la solidità difensiva. Le ultime dall’infermeria Il tecnico Thiago Motta farà le ultime prove di formazione, per il riscaldamento però non si sono visti Weah, Milik e Adzic. L'articolopre-: treout CalcioWeb.