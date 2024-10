Jessica Morlacchi apre il suo cuore a Luca Giglioli ma lui non ricambia | Ti vedo più come una sorella Friendzone al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Èla protagonista degli ultimi giorni nella casa del. La cantante, infatti, si è aperta pochi giorni fa a, concorrente 24enne, di cuisi sarebbe invaghita. I due, infatti, hanno legato molto durante le prime due settimane all’interno del reality, al punto che la 37enne gli ha anche cantatoi di Giorgia. Gli altri concorrenti strano per la coppia, al punto da spingere il 24enne ad avvicinarsi alla ragazza, ma lui si è opposto: “Io mi sono anche rotto che mi spingete verso di lei e di sentire pressioni: ‘Vai lì, vai da lei, fai questo'”, aveva ribadito Giglio. A quel punto è la stessaa decidere di dichiararsi,ndo il suoa quel ragazzo che ha iniziato a guardare in modo diverso. Ma Giglio risponde: “Sei una persona con cui ho legato molto e che è molto affine a me.