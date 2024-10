Inter-Stella Rossa ora serve correre anche in Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è gara valida per il matchday 2 della fase campionato di, ossia la seconda giornata. Dopo il bel pareggio all’esordio col Mster City stasera alle 21 si chiede di fare un passo avanti. QUALCOSA DI PIÙ –deve servire per certificare che il pareggio col Mster City è stato buono. Lo 0-0 all’esordio inresta un punto di valore, ma servirà a poco se non dovessero arrivarne tre stasera. Per finire tra le prime otto è necessario fare bottino pieno contro le avversarie di quarta fascia, a maggior ragione nello scontro in casa. La vittoria di sabato contro l’Udinese ha rimesso in carreggiata l’, dopo tre giornate di Serie A tutt’altro che esaltanti. Orabissare il successo di tre giorni facontro la, per dimostrare di aver messo alle spalle un periodo di troppi errori.