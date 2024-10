Incidente mortale sulla Statale 16 | donna di 41 anni perde la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Campomarino – Tragedia ieri pomeriggio lungo la16 all’altezza di Campomarino, dove unadi 41, residente a Chieuti, ha perso lain unstradale. Lo scontro fatale è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio. L’è accaduto intorno alle 18.30, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un Tir proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento e laè morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la 41enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante ha riportato delle ferite ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.