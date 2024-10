Incidente in montagna soccorso 35enne nel salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina ilalpino e speleologico della Campania è stato attivato, tramite l’eli118 Salerno, per un infortunio accaduto ad un cercatore di funghi a Mercato San Severino. L’uomo,originario del posto, era in cerca di funghi quando è scivolato rovinosamente, procurandosi alcuni traumi. Un compagno ha allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I sanitari valutando la difficoltà del recupero per via dell’ambiente impervio hanno attivato – tramite la centrale operativa 118 – l’elie quindi ilalpino e speleologico. Il velivolo, decollato da Salerno, ha raggiunto la zona in cui si era verificato l’infortunio, sbarcando con varricello l’elisoccorritore Cnsas ed i sanitari che, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno imbarellato e recuperato al bordo.