(Di martedì 1 ottobre 2024) Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando è stato scarcerato, il fondatore di WikiLeaks Julianha detto di essere stato liberato dopo anni di detenzione“midi”.: “il sistema non funziona” “Oggi nonil sistema ha funzionato”, ha detto il 53enne australiano durante il suoal Consiglio d’Europa a Strasburgo, in Francia, “oggidopo anni di detenzionemidi, midi aver cercato informazioni da una fonte”.è stato rilasciato a giugno dopo aver trascorso cinque anni in un carcere britannico. Si èdi aver ottenuto e pubblicato segreti militari statunitensi come parte di un accordo con i procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.