Il derby 2 Nella seconda parte la Sangiustese è calata

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Abbiamo disputato un buon primo tempo, mentreripresa ci siamo persi dopo il gol preso e non siamo più riusciti a trovare la quadra". Luigi Giandomenico, allenatore della, parla del match a Chiesanuova che non ha fruttato punti ai rossoblù. "Nel primo tempo – ricorda – è stata una bella partita in cui entrambe le formazioni avrebbero potuto segnare". Dopo l’intervallo è cambiato qualcosa. "Loro sono ripartiti fortissimi mentre noi siamo rientrati in gara un po’ piano e abbiamo commesso un’ingenuità.non siamo riusciti a ripetere quanto mostrato nel primo tempo, sono anche da riconoscere i giusti meriti del Chiesanuova". Il dispiacere è proprio per questo, cioè non essere riusciti a continuare a esprimere il calcio mostratoprima. "È difficile trovare una spiegazione di questo fatto, del resto se prendi gol non finisce la partita".