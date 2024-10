Il caso Danimarca dove il servizio postale universale non esiste più

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo il messaggio, piuttosto diretto, inviato dall’amministratore delegato di Poste italiane, il governo può percorrere due strade (oltre alla privatizzazione): riaprire il tavolo di una trattativa per ridefinire (aumentandola) la quota di compensazione per i servizi postali universali; o aprire un nuovo bando per trovare un altro soggetto interessato alla sottoscrizione di un contratto analogo a quello in essere (fino ad aprile 2026) con Poste. Poi c’è un’ipotesi: decidere di abolire completamente i servizi postali universali. Esattamente come accaduto all’inizio dell’anno alle poste danesi. LEGGI ANCHE > Proprio dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, il governo danese ha deciso di porre fine a quei servizi diventati obsoleti a causa del digitale e che rappresentavano solamente un costo – quello di compensazione – a carico dello Stato. Dunque, si è deciso di dire basta.