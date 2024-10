FOTO | Jey Uso svela il suo nuovo titolo intercontinentale personalizzato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jey Uso ha vinto un triple threat match e un fatal four-way bout per guadagnarsi il diritto di sfidare Bron Breakker per l’Intercontinental Championship. Quest’ultimo, aveva conquistato ila SummerSlam sconfiggendo il vecchio partner e rivale di Uso, Sami Zayn. Nella puntata di Raw in Ontario, CA, Jey non aveva la sua famiglia al suo fianco, ma aveva tutto il pubblico dietro di sé quando ha eseguito un Uso Splash per sconfiggere Bron e vincere la cintura per la prima volta. La modifica Lo show rosso di ieri sera a Evansville, Indiana, si è aperto con un’atmosfera di festa, quando Jey ha raggiunto il ring in qualità di campione con il figlio al suo fianco. Ha parlato di quanto questa vittoria significhi per lui e ha ringraziato i fan per avergli coperto le spalle nel corso degli anni.