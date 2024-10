Elfsborg – Roma il Pronostico di Europa League | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giovedì 3 ottobre 2024, ore 21:00 –Giovedì prossimo, 3 ottobre 2024, alle ore 21:00, si gioca la sfida tra, valida per la prima fase di. Lacerca una vittoria fondamentale per rimettere in carreggiata il suo percorso europeo, mentre l’sfrutterà il fattore campo per provare a ottenere punti preziosi. Vediamo come arrivano le due squadre e ilper questo. Come arrivano le due squadreL’è molto più avanti nel proprio campionato, l’Allsvenskan, dove sono alla 25° giornata. La squadra svedese arriva da un successo per 3-1 contro il Kalmar, mantenendo il 5° posto in classifica, a -4 dalla zona europea. L’sta vivendo un buon momento, senza sconfitte nelle ultime 8 partite, con un attacco prolifico: 48 gol segnati (il secondo miglior attacco della lega).