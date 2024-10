Drogati al volante con il figlio di dieci anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella notte di sabato, gli agenti del Comando Unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano hanno denunciato a piede libero due residenti di Nerviano per guida sotto l’effetto di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di ketamina e hashish. Durante un normale controllo del territorio, due pattuglie hanno notato a Nerviano un veicolo con le quattro frecce accese, fermo a un incrocio nonostante il semaforo fosse verde. Gli agenti si sono avvicinati e hanno trovato alla guida un quarantenne di Nerviano, chiaramente in stato di alterazione psicofisica e incapace di muovere il veicolo. Accanto a lui, seduto in auto, c’era ildi 10. Visto lo stato confusionale dell’uomo, che non riusciva neanche a fornire i propri dati personali, è stato richiesto l’intervento del 118.