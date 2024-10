Come andrà a finire come salveranno la faccia | doping la soffiata sul futuro di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quale sarà il destino di? Verrà squalificato dalla Wada o ci sono margini perché questa storia venga chiusa definitivamente? Riuscirà a dimostrare una volta per tutte la sua assenza di responsabilità sul medicinale vietato che gli ha procurato il contagio da steroidi per un massaggio del fisioterapista, Giacomo Naldi, poi licenziatoil preparatore atletico (Umberto Ferrara) che glielo aveva fornito? L'esperto di ricorsi, Giovanni Fontana, dice: “Ci sono buone possibilità che venga assolto. Se la caverà con una ammonizione con diffida, così la Wada avrà salvato la”. Il sostegno arriva anche dai suoi rivali più importanti, in primis Carlos Alcaraz che afferma: “Pensavo che fosse tutto chiuso:è innocente e hanno visto che non aveva fatto nulla di male. Non è un buon segno per il tennis”.