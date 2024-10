C’era una volta Roma… La Basilica nata da una Nevicata d’Agosto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladi Santa Maria Maggiore è la primaal mondo dedicata alla Vergine Maria. Fu durante il terzo concilio ecumenico nel 431, il concilio di Efeso, che venne riconosciuta Maria come madre di Dio. Santa Maria Maggiore, affascinante opera barocca settecentesca, venne realizzata dall’architetto Ferdinando Fuga. Si trova sulla sommità del colle Esquilino e fa parte di una delle quattro basiliche papali di Roma. Chiamata anche “Liberiana”, in onore del papa che ne ordinò la costruzione, laconserva una leggenda secondo la quale la Madonna apparve in sogno ad un patrizio romano chiedendo di costruire una chiesa là dove l’indomani avrebbe trovato neve fresca.