Cane rubato a bimba disabile dopo appelli i ladri lo restituiscono

(Di martedì 1 ottobre 2024) E' una storia a lieto fine quella del piccolo Maui, uno Spitzad Acerra, nel Napoletano, a una bambina di 12 anni con una disabilità motoria. Durante un furto, messo a segno sabato scorso, una banda di, oltre ad aver portato via soldi e oggetti di valore e ad aver danneggiato anche la pedana che la ragazzina utilizzava per uscire più agevolmente di casa, ha rapito anche il loro, di nove anni. Glidel padre aiDa allora, la famiglia non si è data pace: numerosi sono stati glidel padre della ragazza, Rosario, affinché irestituissero l'animale alla sua famiglia. A Sky Tg24, in lacrime, aveva detto: "Faccio appello ai rapinatori, che scavino nel loro cuore, cercando un briciolo di coscienza.