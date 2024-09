Vissi d' Arte - opera omnia di Dantès Dante Luci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) È stata inaugurata lo scorso 11 settembre, a Villa Argentina, a Viareggio, la mostra fotografica itinerante “d’” di). Un itinerario di suggestive immagini che viene proposto attraverso la narrazione di vita e lavori di uomini e donne del territorio. La rassegna - aperta ad ingresso libero fino al 19 ottobre - rappresenta l’del fotografo. Nelle sale al piano terra di Villa Argentina sono esposte 105 fotografie fine-art in bianco e nero a cui è affidato l’ambizioso compito di illustrare, come un racconto antropologico, l’attività artistica, culturale e soprattutto artigiana di donne e uomini della provincia lucchese: dalla Garfagnana alla Versilia, passando per Lucca, la Piana e la Mediavalle del Serchio.