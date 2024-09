Vince il derby ed è prima Ancona finale amarissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) VIGOR 10 VIGOR (4-3-1-2): Roberto 6, Mori 6,5, Magi Galluzzi 7,5, Tomba 7,5, Beu 6 (24’st Di Sabatino 6), Gabbianelli 6,5 (39’st Alla 6), De Angelis 6, Mancini 7, Gonzalez 6,5 (35’st Pesaresi 8), Kone 6,5, D’Errico 6,5 (20’st Ferrara 6). All. Clementi(3-5-2): Laukzemis 6, Boccardi 6, Codromaz 5,5, Magnanini 5,5, Savor 6,5 (29’st Azurunwa 6), Sare 6, Gulinatti 6, Alluci 6,5 (35’st Gianelli 6), Marino 6,5, Belcastro 6 (24’st Sambou 6), Martiniello 6 (34’st Amadori 6). All. Gadda Arbitro: Lotito di Cremona Reti: 43’st Pesaresi (V) Note – Spettatori 4000 circa. Ammoniti: Alluci (A), Tomba (V), Sare (A), Boccardi (A) La bandiera della Vigor, l’uomo che non doveva giocare, invece la decide lui: Denis Pesaresi, con un gol nelfa esplodere di gioia Senigallia. Cade ancora l’, anche stavolta nel, ma non demerita affatto.