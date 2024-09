Uomini e Donne anticipazioni registrazione 30 Settembre 2024 Mario Cusitore a letto con una dama | caos in studio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nelladidi lunedì 30non sono mancate sorprese e tensioni.ha rivelato di essere stato acon Morena, mettendo fine definitivamente alla sua storia con Margherita. Questa confessione ha scatenato unin, lasciando spazio a discussioni accese. La sfilata della puntata ha visto Diego trionfare, mentre Armando era assente. Nonostante le aspettative, Lino e Alessia non erano ospiti della puntata. Nel frattempo, Martina ha portato Ciro in esterna, divertendosi con lui al karaoke. Francesca ha invece deciso di dare una seconda chance a Paolo, il corteggiatore che aveva fatto richiamare, portandolo in esterna.