Tris vincente della Fezzanese al Livorno

(Di lunedì 30 settembre 2024): Calò, Specchia (49’ Locori), Cuccio, Carli, Medusei, Martera, Corrado S. (93’ Ferrari), Costa (73’ Agotani), Perez Mendez, Fiori (60’ Cristodaro), Paita (80’ Venturini). A disp. Agolli, Menini, Corrado M., Mazzei. All. Ponte.: Castaldi, Marcovina, Vallini, Sommani (60’ Cannarsa), Angelotti (80’ Acquas), Bottoni (73’ Sannino), Lepri, Cecere (68’ Bacci), El Quairdi (82’ Biondi), Palma, Niccolai. A disp. Lemmi, Romano, Brisciani, Arigoni. All. Pratesi. Arbitro: Marchetti (assistenti Valdi e Filangieri) di Chiavari. Marcatori: 5’ Fiori, 48’ Angelotti, 56’ e 89’ Perez Mendez, 72’ Marcovina. Vittoriajuniores nazionaleche si conferma al terzo posto battendo 3-2 al ‘Cimma’ di Pagliari ilal termine di una bella partita, emozionante e ricca di spunti. Già al 5’ verdi in vantaggio con un abile pallonetto di Fiori.