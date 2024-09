Sport in tv oggi lunedì 30 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quest’30, ci aspetta una giornata dida vivere tutta d’un fiato con diversidi alto profilo molto interessanti anche in chiave azzurra. Si comincia in mattinata con il torneo combined di tennis a Pechino: Jannik Sinner e Flavio Cobolli sfidano rispettivamente Jiri Lehecka e Daniil Medvedev ai quarti, mentre Jasmine Paolini affronta Magda Linette per mettere nel mirino gli ottavi. Nel primo pomeriggio a Barcellona verranno recuperate due regate della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, che si apprestano a darsi battaglia in gara-5 e 6 ripartendo da una situazione di perfetta parità sul 2-2 nella serie (al meglio dei tredici match race, in cui vince chi arriva prima a 7 punti).