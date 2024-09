Sinner-Bu in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikaffronterà Yunchaokete Bu nella semifinale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Prosegue la difesa del titolo da parte del numero uno al mondo, che dopo essere stato costretto a vincere in rimonta contro Jarry e Safiullin, nei quarti ha invece sconfitto in due set Jiri Lehecka dopo aver dominato il primo parziale e aver incontrato qualche patema nel secondo. Ora l’obiettivo è tornare in finale, dove ci sarebbe uno tra Alcaraz e Medvedev ad attenderlo. Bisogna sconfiggere in semifinale la sorpresa della settimana, il primo cinese nella storia a raggiungere la semifinale di questo torneo.