(Di lunedì 30 settembre 2024) Negli ultimi anni, l’invecchiamento è diventato un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, specialmente in un paese come l’Italia, dove la popolazione anziana è in costante crescita. Uno dei massimi esperti nel campo della salute e delssere è, celebre farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri., noto per il suo impegno nella ricerca scientifica e per la sua visione olistica della salute, ha spesso parlato della necessità di affrontare l’invecchiamento con consapevolezza e responsabilità. Ecco cosa pensa il noto farmacologo sul tema e quali sono, secondo lui, iper affrontare al meglio questa fase., foto Ansa – VelvetMagIl ruolo cruciale della prevenzione Secondo, uno degli elementi fondamentali perè la prevenzione.