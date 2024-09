Schumacher | cellulari vietati al matrimonio della figlia per proteggere l’ex campione del mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildi Gina, lamaggiore di Michael, si è svolto sabato scorso nella villa di famiglia in Spagna. La 27enne ha ricordato suo padre e la sua delicata situazione in questo giorno per lei speciale. Per mantenere la privacy sullo stato di salute del sette voltedel, durante la cerimonia sono stati, in modo tale che non ci fossero testimonianze delle sue condizioni. Dal tragico incidente di quasi 12 anni fa, l’intera famiglia si è adoperata per mantenere il silenzio attorno allo stato delpilota. Sua moglie Corinna ha cercato di garantirlo in ogni momento, e ora è suaa fare la sua parte. Nel corso di questi più di dieci anni, la famiglia ha subito numerosi tentativi di ricatto da parte di persone vicine che cercavano di rivelare informazioni.