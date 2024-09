Sarlo | Ciao Ivano Purita il signore darà la forza a Lorena di guidare i tuoi fantastici figli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tanta commozione a Vibo Valentia per la tragica e prematura scomparsa dell’assicuratore. Ecco quanto ha scritto ieri il decano dei giornalisti vibonesi Giuseppe, di cui riportiamo integralmente la nota postata sui social. “La città di Vibo Valentia è sconvolta ed avvilita per il sinistro stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 16,30 sulla centralissima via Affaccio, all’altezza della Concessionaria Auto Falduto, dove ha perso la vita il dott., appena 50 anni, titolare della Agenzia Generale di Assicurazioni Unipol Sai, di via Santa Maria dell’Imperio. Era alla guida della sua moto con in sella anche ilo Giuseppe, di 13 anni, bravissimo Scout del Gruppo Vibo 1, quando è stato investito, per motivi ancora in via di accertamenti, da un furgoncino per trasporto passeggeri che gli sarebbe piombato addosso e provocato la morte istantanea.