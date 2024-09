Riparbella rinasce come la Collina delle Fiabe | la street art colora gli edifici storici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)(Pisa), 30 settembre 2024 – Un borgo in cui passato e presente dialogano grazie a monumentali opere diart, una rete di produttori di vino di alto livello che diventa anche network artistico, ospitando artisti contemporanei e installazioni site specific, a pochi chilometri dal mare e da centri simbolo dell’antica civiltà degli Etruschi:, in provincia di Pisa, è il nuovo place to be per chi cerca una Toscana fuori dagli schemi eppure in grado di raccontare tutto ciò che l’ha resa celebre nel mondo. Sabato 5 e domenica 6 ottobre arriva a compimento con un weekend di festa il festival Ladella, voluto e promosso dal Comune die realizzato grazie a Start Attitude e al curatore Gian Guido Grassi. Dopo settimane di ascolto del territorio e incontri con gli artisti, il borgo è pronto ad alzare il sipario sul suo nuovo volto.