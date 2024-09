Raffaella Paita Italia viva | Non stiamo con Orlando per un diktat di Conte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – “Abbiamo provato fino all’ultimo. Avevamo le persone davanti al tribunale per depositare le liste con l’apparentamento firmato da Andrea. Abbiamo fatto questa scelta dopo aver ricevuto un. Il mandante? Giuseppe. Sono curiosa di vedere il risultato del M5s in Liguria”., coordinatrice nazionale di, spiega perché il suo partito si è tirato fuori dal campo largo in Liguria e ha deciso di non correre alle elezioni. Su che cosa avete rotto? “Non volevano la nostra presenza in una lista di riformisti dopo che avevamo già accettato di non usare il simbolo e di uscire dalla maggioranza Bucci a Genova. All’ultimo hanno rinunciato a 30 persone che avrebbero corso per vincere e far vincere il centrosinistra. In alternativa ci è stato proposto di epurare la lista da chi aveva avuto ruoli in