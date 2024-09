Parthenope il trailer del film di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 30 settembre 2024) Piperha diffuso questa mattina ildi, l’ultimodiche sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre. Presentato in anteprima durante la scorsa edizione del Festival di Cannes, in queste settimane ilè presentato in anteprima in alcune città italiane accompagnato dal regista napoletano disponibile a domande e curiosità da parte del pubblico in sala.: sinossi Il lungo viaggio della vita di, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine.