Oman relax e avventure tra deserto e mare

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’è un Paese virtuoso, impegnato nella salvaguardia della natura e della cultura. Dall’attenzione per le tartarughe che scelgono le coste dorate del Golfo dell’e quelle lungo l’Oceano Indiano per depositare le uova, agli edifici della capitale Muscat, eleganti case e palazzine che per legge non superano i tre piani, tutte con un elemento della tradizione: che sia una cupola, un arabesco persiano o un arco otto, il decoro si fa arte, e la regola è non dimenticare il passato. Ed è così che da millenni gliiti si insediano come ospiti e costruiscono morigeratezza, diversamente dalle sorelle del Golfo, Dubai e Abu Dhabi, poli del lusso che, a suon di vezzi urbani, giocano a sfidare le regole della fisica con grattacieli vertiginosi e strabilianti. La dimensione dell’abitare inè differente, così come l’atmosfera, più autentica e incredibilmente affascinante.