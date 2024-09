Ogni anno 187mila donne colpite da tumore riparte Frecciarosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), in Italia, si registrano 395mila nuove diagnosi di, di cuitra le, e ilal seno è quello più diffuso con 55.900 casi nel 2023. Ma il 40% di tutte le malattie oncologiche potrebbe essere evitato eliminando o modificando i fattori di rischio. Per favorire la prevenzione e una corretta informazione,-la prevenzione viaggia in treno', la campagna promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS e presentata oggi a Roma. In ottobre i viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity potrusufruire gratuitamente di consulenza sulla prevenzione, grazie alla collaborazione dell'Associazione italiana Oncologia medica. L'obiettivo è promuovere la prevenzione primaria, i corretti stili di vita e incentivare l'adesione ai tre screening oncologici: mammografia, pap test e ricerca del sangue occulto nelle feci.