NASA SpaceX si aggancia a stazione spaziale | riporterà a terra Williams e Wilmore

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) La navicellaCrew-9 Dragon disi èta in modo autonomo allaInternazionale (ISS) domenica. Si prevede che la navicella tornerà sullail prossimo febbraio con gli astronauti della Crew-9 e gli astronauti dellaSunie Butch, che hanno raggiunto laa giugno a bordo del Boeing Starliner in avaria e da allora sono rimasti bloccati nello spazio.La navicellaè stata lanciata sabato a bordo del razzo Falcon 9 delladalla Cape Canaveral Space Force Station, nello stato americano della Florida, e si èta alla ISS alle 22.30 di domenica. La missione, nome in codice “Crew-9”, trasporta l’astronauta dellaNick Hague e il cosmonauta della Roscosmos Aleksandr Gorbunov sulla ISS. È la nona missione di rotazione dell’equipaggio commerciale dellacon