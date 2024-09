Lube tante note liete e super Lagumdzija

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) La prima giornata di campionato può riservare sorprese e di sicuro è piena di incognite, perchè le squadre (specie le big che devono fare più strada) hanno le gambe pesanti e un po’ tutte sono alla ricerca della giusta chimica. L’ex Bottolo nei giorni scorsi aveva ricordato come proprio Padova sia specialista in sgambetti nei primissimi turni, pertanto c’era da aspettarsi una sfida scorbutica dinanzi a poco meno di 2500 spettatori, molti giovanissimi. Ladel Medei II ha iniziato con un promettente 3-1. L’anno scorso ad esempio prese subito una scoppola da Monza che si impose 0-3. "Mi aspettavo una partita del genere - ha affermato il tecnico - il debutto in campionato ogni anno è sempre complicato, per tutte le squadre. Sicuramente c’è mancata la continuità.