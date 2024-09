Lotta al pezzotto gli operatori delle tlc contro la stretta che prevede il carcere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lai furbetti delcon nuove norme più stringenti, obblighi di segnalazione e possibilità di risalire in automatico anche all'utente finale del prodotto piratato con sanzioni fino a 5.000 euro sta dividendo il fronte degli. Soprattutto dopo il via liberacommissioni Bilancio e Finanze del Senato a due emendamenti di Forza Italia e Fratelli d'Italia che prevedono l'estensione anche ai fornitori di servizi VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili l'obbligo di blocco dell'accesso ai contenuti abusivi e contestualmente l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di comportamenti illeciti con previsione anche delfino a un anno in caso di omissione della segnalazione.