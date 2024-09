L’intervista al coach Calabria felice | Prestazione dura e intensa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dantenon ha l’espressione di chi si è tolto un peso sullo stomaco che era lì che da agosto, ma piuttosto di chi ha vinto un bella partita ed ha tutta l’intenzione di godersi il successo. "Sono contento per la squadra – dice– abbiamo giocato duro e con intensità. Era importante vincere questa partita e ringrazio i tifosi perché avere questo sesto uomo ci aiuterà moltonte la stagione. Si percepiva un’energia da non credere, è stato bellissimo". Pistoia ha spiazzato tutti giocando una partita con un grande controllo del ritmo e utilizzando a piene mani il tiro dalla lunga distanza. Caratteristiche che non sembravano essere nelle corde della squadra che sembrava più votata ad un gioco prevalentemente dentro il pitturato. "Nel primo tempo effettivamente abbiamo tirato molto bene – dice – l’unica nota dolente sono stati i 20 rimbalzi in più presi da Napoli.